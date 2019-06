Verteidigungsminister kippt neue Militärschule

„Ich konnte es fast nicht glauben. Die Leidtragenden sind leider die Schüler.“

Martin M. ist empört. Sein Sohn Clemens ist einer von 57 Schülern, die eine schriftliche Zusage für die Aufnahme an der neuen Sicherheitsschule in Wiener Neustadt in Händen halten. Das Schriftstück ist aber seit Freitag nichts mehr wert. Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, steht die Schule schon wieder vor dem Aus – bevor sie überhaupt noch in Betrieb gegangen ist.

Sparzwang

Der Grund: Die Armee befindet sich in einer finanziell prekären Situation. Schon im vergangenen März warnte Generalstabschef Robert Brieger davon, dass das Heer kaum noch einsatzfähig sei und deshalb seinen Verfassungsauftrag nicht mehr erfüllen könne. Der Generalstab forderte eine Anhebung des Heeresbudgets von derzeit 2,2 auf mindestens 3,3 Milliarden Euro bis 2022 und ab dann auf mindestens ein Prozent des BIP bzw. über vier Milliarden Euro, um das Notwendigste abzudecken.

Bis dahin muss jedenfalls kräftig gespart werden. Und sparen will der neue Verteidigungsminister Thomas Starlinger bei dem 30 Millionen Euro teuren Schulprojekt in Wiener Neustadt.

Seit Freitag liegen deshalb bei den betroffenen Eltern die Nerven blank. „Mein Sohn hat fix mit diesem Schulplatz gerechnet. Er hat sich lange auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und es geschafft. Man kann doch nicht im Juni einfach wieder alles absagen“, ist Martin M. erbost.

Hotline für Betroffene

Im Verteidigungsministerium versteht man den Unmut. Den Betroffenen soll aber Hilfe angeboten werden. „Es wird eine eigene Hotline geben, die Eltern werden zudem angerufen und per eMail kontaktiert. Zudem gibt es die Zusage des Bundesministeriums für Bildung, dass die jungen Männer und Frauen woanders untergebracht werden können“, betont Sprecher Michael Bauer.

Betroffen ist auch das Lehrpersonal. Pädagogen sind in anderen Schulen bereits geringere Lehrverpflichtungen eingegangen. Auch politisch fallen die Reaktionen heftig aus. FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer bezeichnet die Regierung als „Totengräber einer wichtigen Bildungseinrichtung“.