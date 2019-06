Entscheidung: Die "Airpower" hebt ab wie geplant

Die " Airpower" 2019 steht nun doch auf "go": Neo-Verteidigungsminister Thomas Starlinger entschied sich am Freitag, die Flugschau in Zeltweg starten zu lassen. Einige Tage lang stand auch eine Absage im Raum.

Die " Airpower" findet somit wie geplant am 6. und 7. September statt. Wie zuletzt 2016 werden bis zu 300.000 Besucher erwartet. Die " Airpower" wird somit zum achten Mal in Zeltweg abheben und soll auch im Umfang gleich bleiben wie geplant.