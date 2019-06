Gerüchte um Absage der "Airpower" in Zeltweg

Exakt drei Monate vor der „ Airpower“ in Zeltweg tauchen Gerüchte auf: Die Flugschau in der Obersteiermark könnte platzen. Auslöser der Debatte war eine Aussendung des früheren Infrastrukturministers und nunmehrigen FPÖ-Klubobmannes Nordert Hofer am Donnerstag, in der er die "Durchführung der Veranstaltung" forderte.