Zu teuer, nicht im Budget: "Airpower" stand an der Kippe

In etwa so groß dürfte auch die Lücke sein, die in der Evaluierung der Show für 2019 nun auftauchte. Das allein überraschte schon die Beamten, die auf Geheiß des neuen Ministers Thomas Starlinger 83 laufende Projekte auf Sinnhaftigkeit und Nutzen für die Einsatzbereitschaft des Heeres nachrechnen mussten. Die zweite Überraschung verblüffte den Nachfolger Mario Kunaseks, nunmehr FPÖ-Klubobmann im steirischen Landtag, dann noch mehr: Die „ Airpower“ sei überhaupt nicht budgetiert, heißt es aus dem Ministerium.

Soldaten melden Feiertag an

Entsprechend verschnupft reagieren denn auch hohe Militärs, die die Schau am liebsten gestrichen hätten: Einerseits, um öffentlichkeitswirksam auf die prekäre Finanzlage des Heeres hinzuweisen, andererseits um das Geld für die Truppe verwenden zu können. In die Debatte platzt ein weiterer, unerwartete Kostenfaktor: Viele Soldaten meldeten laut Kleiner Zeitung bereits für den 6. September ihren persönlichen Feiertag an, dem ersten Tag der Flugschau. Sie scheinen auf Überstundenentgelt zu spekulieren. Das würde die Schau zusätzlich verteuern.