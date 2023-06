Sind hohe Lohnabschlüsse Grund für Teuerung? Opposition kritisiert Brunner

Österreichs Inflation liegt seit Monaten über dem EU-Schnitt. Nach Monaten der zweistelligen Teuerungsraten war sie im Mai erstmals seit einem Jahr wieder einstellig. Doch immer noch und konstant zu hoch. Für ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner ist die in Relation zu anderen EU-Ländern hohe Inflation in den hohen Lohnabschlüssen begründet. "Wir sind mitten in einer Lohn-Preis-Spirale", sagt Brunner Dienstag Abend im ORF-Report. "Das ist klar." So klar ist das für Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und den politischen Mitbewerb wie Koalitionspartner nicht.

Wiewohl Brunner bereits mehrfach - auch in einem KURIER-Interview Anfang Juni- auf Berechnungen hingewiesen hat, wonach jeder Prozentpunkt Lohnsteigerung die Inflation um 0,3 Prozentpunkte anheize, entfacht sich die Debatte darüber, wer die Teuerung verursacht, erst zur Wochenmitte richtig an.

Bereits keine Stunde nach Brunners Aufritt im ORF-Report bekundet der Koalitionspartner sein Unverständnis. Die Klubchefin der Grünen, Sigrid Maurer, sagt im ZiB2-Interview, es sei angesichts der gestiegenen Lebenskosten unangebracht, der Bevölkerung auszurichten, sie sollten besser niederen Lohnabschlüssen zustimmen." Wie Brunner betont auch Maurer, die Lohnverhandlungen seien Angelegenheit der Sozialpartner. Die Politik habe sich darin nicht einzumischen und auch nichts auszurichten.

Maurer merkt zudem an, dass Brunners Argumente jenen der Wirtschaftswissenschafter widersprechen würden. Wifo-Chef Felbermayr ist insofern Maurers Meinung, da er sagt: "Jeder versteht unter dem Terminus Lohn-Preis-Spirale etwas anderes." Doch in Österreich existiere aus wissenschaftlicher Sicht derzeit jedenfalls keine Lohn-Preis-Spirale.