Sigrid Maurer: "Das zipft mich selber an"

Auf die Frage, wann denn nun endlich die Abschaffung des Amtsgeheimnisses in trockenen Tüchern ist, erklärte Sigrid Maurer: "Es zipft mich selber an", dass sich das wieder verzögert. Immerhin hatte sie vor sechs Wochen erklärt, dass es in zwei Wochen soweit sei - jetzt könnte es doch der Herbst werden. Sie sei aber "voller Zuversicht", dass es in der aktuellen Regierungsperiode passiert. Die Wahrscheinlichkeit liege bei "80 Prozent". Aber: "Garantieren kann ich nichts."

Keine Koalitionsbedingung

Ein weiterer dezenter Seitenhieb auf den Koalitionspartner ÖVP kam beim Thema Lohnabschlüsse auf. Die nämlich seien "Aufgabe der Sozialpartner", die Politik sei "gut beraten", da "nichts auszurichten". Genau das hatte Finanzminister Magnus Brunner aber zuvor im ORF-Report indirekt in Richtung Gewerkschaft getan.

Ob eine Vermögenssteuer Bedingung für eine neue Koalition ist, will Maurer nicht bestätigen. Die Grünen sind jedenfalls für eine solche.