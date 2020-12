Impfstart in Österreich: Kurz und Anschober mit weiteren Details

"Ein Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie": Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat am Montagnachmittag offiziell die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer empfohlen. Damit kann das große Stechen beginnen.

Österreich wird analog zum EU-weiten Coronavirus-Impfstart am 27. Dezember mit den Impfungen starten. 900.000 Impfdosen sollen bis März zur Verfügung stehen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) geben am Vormittag weitere Details zum Beginn der Covid-19-Impfung in Österreich bekannt.

Die PK ab 10 Uhr im Livestream: