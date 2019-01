Oskar Deutsch: "Strache hat Chance vertan"

KURIER: Herr Präsident, aus Anlass der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Jänner 1945 durch die Rote Armee ist dieser Tag von der UNO ab 2005 zum internationalen Holocaust-Gedenktag ernannt worden. Was erwarten Sie sich für ein Gedenken von Österreich?

Oskar Deutsch: Auschwitz ist Symbol für den industriellen Massenmord. Die Shoah hat nicht in den Gaskammern begonnen. Am Anfang war der Hass. Aufrichtiges Gedenken heißt, an die Opfer zu erinnern, um damit auch der Zukunft zu dienen. Für Juden ist die Erinnerung an die Shoah immer präsent. Unsere Großeltern, Eltern und Freunde sind ermordet worden. Für mich ist wesentlich, dass das Gedenken keine jüdische Angelegenheit ist. In Israel heulen am Gedenktag Jom HaShoah die Sirenen. Für eine Minute steht das ganze Land still. Das wäre auch in Österreich und Deutschland würdevoll.