FPÖ-Historiker-Kommission: „Braune Flecken werden offengelegt“

Was nicht vorliege, seien Ergebnisse zum Thema Burschenschafter. „Die Burschenschaften sind aber ohnehin gut von den FPÖ-Gegnern beforscht. Unser Bericht wird sich mit der Rekrutierung von FPÖ-Funktionären aus den Burschenschaften und mit dem Liedgut von Partei und Burschenschaften beschäftigen. Das wird aber heuer eher nicht mehr fertig werden.“

Dass das Liederbuch jener Burschenschaft des niederösterreichischen FP-Chefs Udo Landbauer Auslöser für die Bildung der Kommission gewesen sein soll, da sei er sich nicht so sicher, sagt Brauneder. „Inwieweit das Liederbuch eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen, mir ist das jedenfalls nicht so kommuniziert worden. Die Causa Liederbuch ist erledigt, da setzt die Staatsanwaltschaft ja keine weiteren Schritte. Eine Kommission einzusetzen, war schon lange eine Idee in den Hinterköpfen, auch vom Parteiobmann.“

Geht es nicht auch um eine rote Linie, die klar festlegen soll, wie weit sich FPÖ-Funktionäre etwa bei der Kooperation mit Rechtsextremen oder zur Wiederbetätigung positionieren können? „Das“, sagt Brauneder, „wird sicher zumindest ein Nebenprodukt sein, eine Folge unserer Tätigkeit.“