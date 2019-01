Holocaust-Überlebende: "Ich und die Meinen sind hier, Hitler nicht"

„Das Sprichwort – Zeit heilt Wunden – gilt für Auschwitz nicht. Diese Wunde heilt nicht und wird schlimmer, wenn man älter wird“, sagt Eva Umlauf, die in München als Psychotherapeutin arbeitet. Sie wurde 1942 im Arbeitslager Novaky in der heutigen Slowakei geboren, in Auschwitz wurde der damals 2-Jährigen eine Nummer in den Arm tätowiert.

Charlotte Knobloch, geboren 1932, ist seit 1985 Vorsitzende der israelitschen Kultusgemeinde in München. Knobloch ist ihr dritter Name. Geboren als Tochter des Rechtsanwalts Fritz Neuland entging sie 1938 der Deportation in ein KZ, weil die ehemalige Haushälterin des Onkels, Zenzi Hummel, sie in ihrem Heimatdorf als ihr uneheliches Kind ausgab. Ab dann war sie Lotte Hummel, was ihrer „Mutter“ im Dorf Arberg viel Spott eintrug. „Ah, jetzt hat sie ein Bankert aus der Stadt mitgebracht.“ Am Land ging es ihr aber besser, in München hatte die kleine Lotte schon viel mitgemacht: „Auf einmal war ich das Judenkind und durfte nicht mehr mit meinen Freunden spielen. Bis dahin war der Begriff Jude nicht existent. Ich habe nicht gewusst, was das ist.“