IHS-Chef: "Der Optimismus ist aus meiner Sicht begründet“

Derzeit sind 500.000 Menschen ohne Arbeit, 400.000 in Kurzarbeit. Nicht alle werden wieder Vollzeit arbeiten oder umgeschult werden können. Müssen wir mit einer hohen Arbeitslosenrate leben lernen?

Aufgrund der Demografie erwarten wir in fünf bis zehn Jahren sogar Knappheit in vielen Bereichen des Arbeitsmarkts. Das klingt heute fast zynisch, angesichts der Rekordarbeitslosigkeit. Aber sobald die Krise zu Ende ist, werden viele Menschen rasch wieder in Beschäftigung kommen. Unser Problem in Österreich ist, dass nach jeder großen Krise der Sockel an Menschen ohne Arbeit steigt. Das wird auch dieses Mal so sein, es hat wenig mit den Krisen selbst zu tun, sondern vielmehr mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel, der zu einem immer größeren Ungleichgewicht in der Qualifikation von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage führt. Ein Zeichen dafür ist der Fachkräftemangel. Qualifikation auf allen Ebenen muss daher zum zentralen Motto der Arbeitsmarktpolitik werden. Aber sie wirkt natürlich nur mittelfristig. Kurzfristig müssen wir auf klassische aktive Arbeitsmarktpolitik zurückgreifen.