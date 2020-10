Erste Bank-Chef: "Kosten der Krise frühestens Ende 2021 sichtbar"

Und was ist der richtige Weg?

Eine Idee, wie man neues Wachstum erzeugen kann. Der 750-Milliarden-EU-Wiederaufbauplan ist so eine Idee. Weil er in neue Wachstumsmärkte investiert: In Digitalisierung, in Technologien für den Klimaschutz, in Gesundheit. Damit schafft man nicht nur Arbeitsplätze, sondern sichert Europa möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil auch gegenüber den USA und China.