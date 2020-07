Schramböck: Fonds zur Stärkung von Eigenkapital kommt

Neue Impulse. Krisen legen ja oft auch Probleme offen. Eines davon, sagt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, ist die schwache Eigenkapitalquote der Firmen in Österreich. Anders als in den meisten anderen Industriestaaten holen sich Österreichs Unternehmer frisches Geld fast ausschließlich über die Banken, und nicht am freien Kapitalmarkt. Diese Tradition habe viel damit zu tun, dass die allermeisten Betriebe familiengeführte KMU seien. Doch derzeit tun sich die Banken schwer, aufgrund der Basel-IV-Vorgaben die Firmen mit ausreichend Liquidität auszustatten. Für so manchen Unternehmer waren die Gespräche mit ihren Banken deshalb zuletzt wenig zufriedenstellend.

Schramböck will deshalb einen eigenen Private-Equity-Fonds zur Stärkung des Eigenkapitals ins Leben rufen, der von den Banken verwaltet wird. Rund 500 Millionen Euro will sie dafür zur Verfügung stellen. Idee ist, das so Garantien bereitgestellt werden können. Der Fonds soll noch in diesem Jahr starten.