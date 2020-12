Die Arbeitslosen von Mürzzuschlag

Als Arbeitslosem stehen ihm nun 600 Euro weniger Nettoeinkommen im Monat zur Verfügung als zuvor. „Ich kann damit zwar meine Fixkosten decken, weil ich aber den Kredit auch zurückzahlen muss, entstehen jeden Monat neue Schulden“, erzählt er, und so wie er es sagt, merkt man, wie unangenehm es ihm ist.

Die Geschichte des Steirers ist eine, die viele Menschen in Österreich nach diesem Jahr so oder so ähnlich erzählen könnten. Das Coronavirus sorgte für die höchste Arbeitslosigkeit in der Geschichte der Zweiten Republik. Zwei Tage vor Weihnachten war fast eine halbe Million Menschen ohne Job.

Der Blick auf die Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) zeigt, dass einige Gebiete stärker betroffen sind als andere. Weit vorne in dem unerfreulichen Ranking liegt der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, in dem auch Manfred Weber lebt. Hier hat sich die Arbeitslosigkeit 2020 in manchen Monaten mehr als verdoppelt, im Jahresdurchschnitt (noch ohne Zahlen für Dezember) liegt das Plus bei fast 40 Prozent.