Skiweltcup am Semmering trotzt der Corona-Pandemie

Das 25-Jahr-Jubiläum des Damen-Skiweltcups am Semmering wird heuer vor leeren Tribünen stattfinden. Corona-bedingt mutiert das Spektakel am 28. (Riesentorlauf) und 29. Dezember (Nachtslalom) zu einem Geisterrennen. Dafür wird ein Millionenpublikum vor den TV-Bildschirmen tolle Bilder aus Niederösterreich präsentiert bekommen.

Am Freitag informierten ÖVP-Sportlandesrat Jochen Danninger, Weltcup-Organisationschef Franz Steiner, Olympiasiegerin und Präsidentin des NÖ Landesskiverbandes Michaela Dorfmeister und Bergbahnen-Chef Viktor Babushchak über die aktuelle Lage am Hirschenkogel. Die Piste präsentiert sich bereits zehn Tage vor dem Event in einem ausgezeichneten Zustand. Die Schneekontrolle erfolge am Sonntag, aufgrund der winterlichen Verhältnisse und der perfekten Vorbereitungen mit Maschinenschnee, sieht Steiner aber keinerlei Probleme für die Austragung: „Es ist natürlich schade, dass gerade heuer in unserem Jubiläumsjahr keine Zuseher vor Ort mit dabei sein können, aber die TV-Übertragung wird die Skifans entschädigen“.