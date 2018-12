Mr. Weltcup: Der Herr der Semmering-Rennen

Was für Westösterreich die Herrenabfahrt auf der legendären Streif in Kitzbühel, ist für den Osten der Damen-Weltcup am Semmering. Wenn am 28. und 29. Dezember Anna Veith und Mikaela Shiffrin ihre Ski am Gipfel des Zauberbergs anschnallen, herrscht bei Franz Steiner Ausnahmezustand. Seit nunmehr 23 Jahren ist das Spektakel untrennbar mit seinem Namen verbunden. Als Präsident des Wintersportverein Semmering (WSV) und Chef des Organisationskomitees ist er seit der Geburtsstunde der Rennen der „Mr. Weltcup“.

Präsident? Hat ein Skiclub nicht normalerweise einen Obmann? Franz Steiner: Das war eine lustige Geschichte. Mein Vorgänger war ein begeisterter Golfer und in den Clubs gab es immer Präsidenten. Er hat damals gemeint, jetzt bekommen wir einen Weltcup und das mit einem Obmann? Das geht gar nicht. Also hat er die Statuten des Vereins geändert. So schnell war ich plötzlich Präsident.

Wie hat man es geschafft, die Rennen überhaupt ins „Flachland“ nach NÖ zu bekommen?

Wir haben irgendwann offiziell beim ÖSV angesucht. Dann ist das aber eingeschlafen. Daraufhin haben der damalige Liftbesitzer Markus Pausackerl und wir vom Wintersportverein einen Folder gestaltet und sind damit zum Rennen nach Kitzbühel gefahren. Dort haben wir uns in die Menge gemischt und Werbung für unsere Kandidatur gemacht.

Und, wurden Sie angehört?

Zuerst wollten sie uns vertreiben. Die haben alle nur komisch geschaut und sich gewundert, was die Semmeringer da machen. Aber dann haben wir sogar ein Gespräch mit Peter Schröcksnadel und FIS-Präsident Gian Franco Kasper zusammengebracht. Plötzlich hat ihnen die Idee gefallen.

Waren Sie so überzeugend?

Zwei Sachen haben gravierend für uns gesprochen. Man wollte unbedingt Skirennen in Großstadtnähe. Das hat perfekt zum Semmering gepasst. Und außerdem wollte die FIS ein Damenrennen zwischen Weihnachten und Neujahr. Somit bekamen wir den Zuschlag. 1995 und 1996 ging es los mit jeweils zwei Slalomläufen noch am Westhang. Dann wurde auf den Zweijahresrhythmus umgestellt und die Panoramapiste gebaut.