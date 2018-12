Nackedei-Plakat: Publicity für den Semmering wie nie

Sexistisch oder nicht? Die Affäre rund um die von Künstler Christian Ludwig Attersee gestalteten Werbeplakate für den Skiweltcup am Semmering ist allgegenwärtig. Auch bei der offiziellen Pressekonferenz zu dem Skispektakel am Donnerstag auf dem Zauberberg kamen die Offiziellen nicht um das Thema herum.

Wegen Sexismus-Vorwürfen hatte sich der ÖSV dem Druck einiger Medien gebeugt und das Werbeplakat mit der nackten Damen-Silhouette offiziell zurückgezogen. Die Realität sieht allerdings anders aus. In Wahrheit sind Zehntausende Werbemittel wie Plakate, Folder oder Inserate mit der Nackten zwischen den Torstangen seit Wochen in Umlauf.

Auch wenn man die Aufregung am Semmering nicht nachvollziehen kann, muss sich der Wintersportverein (WSV) als durchführendes Organ der ÖSV-Entscheidung beugen. Attersee malt als Wahl-Semmeringer seit 1998 die Weltcup-Plakate und in zehn von elf Fällen zierte eine Nackte das Sujet. „Auch heuer im Sommer hat er mir ganz freundlich angeboten das Plakat unentgeltlich zu entwerfen. Wir haben das natürlich angenommen. Er ist ein Künstler dem man nicht vorschreiben kann, was er zu malen hat. Bisher hat es aber auch keinen gestört“, sagt der Chef des Organisationskomitees, Franz Steiner.