Ibiza-Detektiv Julian H.: Opfer einer Verschwörung?

Er ist jener Mann, der im Ibiza-Video mit etwas zu enger Calvin-Klein-Unterwäsche prominent durch das Bild flitzt. Gemeinsam mit dem Lockvogel, der vermeintlichen Oligarchen-Nichte, verbrachte Julian H. 2017 die verhängnisvolle Sommernacht in der Finca. Sie sollte die Polit-Karriere von Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus jäh beenden.

Wenige Tage vor der Aussage des Detektivs Julian H. im Ibiza-Untersuchungsausschuss tauchte das Video erstmals in voller Länge in zwei Boulevardmedien auf. Julian H. sitzt derzeit in U-Haft. Ihm werden Erpressung und Drogendelikte vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Seinen Auftritt vor dem U-Ausschuss nutzte Julian H., um sich als Opfer zu inszenieren: vor allem der Polizei, die überschießend ermittelt habe. „Man will mich mundtot machen“, sagt er zur Motivation der Ermittler. An ein faires Verfahren glaube er auch nicht: „Ich kriege nicht, was ich will.“ Aktuelle ÖVP-Affären würden das durch Ibiza vermittelte Sittenbild bestätigen.