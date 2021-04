Ibiza-Detektiv Julian H.: "Soll mundtot gemacht werden“

Julian H. wirkt etwas bedrückt.

Er gibt sein Eingangsstatement ab - und wird just unterbrochen, weil er zu leise spricht. Er will Kritik an der Arbeit der "SoKo Tape" darlegen, so H. "Das Ibiza-Video hätte es nicht geben müssen", sagt er. Die Polizei habe nichts getan, deshalb war es notwendig, die "Vorwürfe" von Straches Leibwächter gegen HC Strache zu untermauern.

"Ich kriege nicht, was ich will. Ich bezweifle mittelbar, dass ich ein faires Verfahren bekomme", sagt H. Er stellt eine Verschwörung in der Justiz gegen ihn in den Raum. "Wessen Agenda soll geschützt werden? Ich denke, ich kann es Ihnen erklären."

Vorwurf gegen Ex-Leiter der SoKo-Tape, Andreas Holzer: Dieser habe es 2015 unterlassen, Ermittlungen gegen den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wegen des Verdachts des Drogenmissbrauchs einzuleiten, nachdem Personen, die als mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos gelten, bei ihm vorstellig geworden seien.

"Ich hatte keine Absichten, irgendetwas zu verkaufen, schon gar nicht, irgendjemanden zu erpressen." Beim Ibiza-Video sei es nicht nur um Strache und Gudenus, sondern generell um Einflussnahme und Käuflichkeit gegangen. Die nun publik gewordenen Chatverläufe würden das "Sittenbild" des Videos bestätigen, die Politik sich nur "widerwillig" der Aufarbeitung stellen. "Unmittelbar nach Bekanntwerden des Videos wurde versucht, das Bild einer Verschwörung in die Welt gesetzt", so H. "Schon vor der Veröffentlichung des Ibiza Videos im Mai 2019" habe es Drohungen gegen ihn gegeben, sagt H. Da er in Untersuchungshaft sitzt, möchte er sich heute notfalls bei Fragen entschlagen.