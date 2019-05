Ibiza-Affäre: Aus für Koalition, Wahlen im Herbst?

Klar ist: Die FP-Politiker bestätigten gegenüber den deutschen Medien die Zusammenkunft in der Villa. Es sei „ein rein privates“ Treffen in „lockerer, ungezwungener und feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre“ gewesen. „Auf die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung wurde von mir in diesem Gespräch bei allen Themen mehrmals hingewiesen“, sagt der FPÖ-Chef.

Das gelte auch für „allenfalls in Aussicht gestellte Parteispenden bzw. Spenden an gemeinnützige Vereine im Sinne der jeweiligen Vereinsstatuten“, so Strache.