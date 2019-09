Hofer gegen Meinl-Reisinger: "Aus Vollidioten keine Märtyrer machen"

Hofers Konter: Nur ein Bruchteil der FPÖ hatte "irgendwann einmal einen Kontakt zu den Identitären". Hofer spricht von 48 Personen.

Was das Verbot von Vereinen - im konkreten Fall der Identitären - angeht, wie heute ja wieder von der ÖVP verlangt, zeigt sich Hofer kritisch. "Das Vereinsrecht ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert." Man könne das also nicht so leichtfertig machen.

Meinl-Reisinger pflichtet ihm bei: "Ich möchte aus Vollidioten keine Märtyrer machen." Was die Kontakte der FPÖ zu den Identitären betrifft, handle es sich ja nicht um irgendwelche Parteigänger: "Das sind hochrangige Politiker."