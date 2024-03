Heinz Schaden: "Ohne meine Frau hätte es mich aufgestellt"

Es stimmt mit Sicherheit, dass er sehr stark sozialdemokratische Themen setzt und der SPÖ ordentlich das Wasser abgräbt. Ich gehe davon aus, dass es eine Stichwahl geben wird. Auinger wird am Ende die besseren Karten haben. Dankl begeistert viele Junge, aber Auinger hat die Älteren auf seiner Seite – und das sind die, die wirklich zur Wahl gehen.

SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger hat mit Kay-Michael Dankl, KPÖ, einen starken Konkurrenten. Manche sagen sogar, er sei „der bessere Rote“. Was sagen Sie?

KURIER: Morgen sind Wahlen in Salzburg. Verraten Sie mir, wen Sie wählen?

Die SPÖ gewinnt – aber nicht dank ihrer Themen?

Dankl hat Themen besetzt, die für viele Reizthemen sind – gerade das Wohnen verknüpft jeder mit ihm. Die SPÖ hat am ehesten noch das Thema Soziales. Aber die Bevölkerungsgruppe, die das betrifft, ist keine besonders laute im politischen Diskurs.

Die Wohnungspreise sind in Salzburg in absurde Höhen gestiegen – auch in Ihrer Bürgermeisterzeit.

Ich behaupte nicht, dass ich fehlerfrei war. Das Problem ist: Nur mit einem großen Angebot an Wohnraum kann man dauerhaft auf die Preise einwirken. Aber da sind der Stadt Salzburg Grenzen gesetzt. Es gibt de facto keine Baugründe mehr.

KPÖ-Kandidat Dankl sagt, man müsse „Zweckentfremdung und Spekulation verhindern“. Wie klingt das für Sie? Das ist schon richtig. Wir haben in Salzburg sehr viele Wohnungen, die leer stehen, weil sie als reine Wertanlage gekauft bzw. nur während der Festspiele oder in den Ferien genutzt werden. Bis dato hat uns noch niemand sagen können, wie wir an die herankommen und sie auf den Markt bringen können.