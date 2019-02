Heinz Schaden: Ein Ex-Polit-Star am Rande des Ruins

Der 6. April 2013 war ein nebelig-grauer Tag, es nieselte oben am Kapuzinerberg. Das bodenlange, rote Kleid der Braut und ihr Strauß weißer Rosen stachen hervor – und dabei ging eines fast unter: Der Bräutigam sah müde aus.

In der Früh seines Hochzeitstags hatte Heinz Schaden, damals Bürgermeister von Salzburg, in der Zeitung lesen müssen, dass ihn jemand anonym angezeigt hatte. Damit war Schadens Angstszenario wahr geworden: Er war in den Strudel des Salzburger Finanzskandals geraten, der einige Monate davor geplatzt war.