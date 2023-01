Heikle Nehammer-Visite an der EU-Außengrenze

ÖVP-Forderungen

Wie soll diese aussehen? Die Forderungen sind bekannt: verstärkte Zäune, rasche Asylverfahren an der EU-Außengrenze und Asylzentren in sicheren Drittstaaten - etwa Ruanda. Auch für eine "Zurückweisungsrichtlinie" wirbt Karner. Sie soll ermöglichen, dass offensichtlich nicht schutzberechtigte Migranten aus sicheren Herkunftsstaaten schnell wieder zurückgewiesen werden können.

Am Vormittag fliegen Nehammer und Karner mit Radew per Helikopter an die bulgarisch-türkische Grenze, zur Grenzstadt Elchowo. Dort steht ein Termin mit der Grenzpolizei auf dem Programm. Auch Termine mit Innenminister Ivan Demerdziew und Galab Donew sind geplant.

So gut die Gesprächsbasis mit Bulgarien auch sein sollte, Bulgarien ist derzeit kaum paktfähig. Nachdem erneut die Regierungsbildung scheiterte, wählt das Land wohl im April zum fünften Mal in zwei Jahren ein neues Parlament.