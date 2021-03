Heikle Aktensuche und brisante Finca-Urlaube

Er hat alle Hände voll zu tun. Wolfgang Peschorn, seines Zeichens Ex-Innenminister (Kabinett Brigitte Bierlein) und jetzt wieder in seinem angestammten Job als Anwalt der Republik tätig, koordiniert eine für die ÖVP brisante Aktenanlieferung. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ist mit Hochdruck auf der Suche nach belastendem Material in der Causa Novomatic und Gernot Blümel. Dieses Material sucht die Behörde nicht nur am Handy oder am privaten Laptop von Blümel und seiner Lebensgefährtin, den sie während der Hausdurchsuchung zum Spazierengehen mitnahm.