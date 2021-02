Hausdurchsuchung bei Blümel und Novomatic

Schon am Mittwoch läuteten bei einigen Anwälten, die Beschuldigte im Novomatic-Komplex als Klienten vertreten, die Alarmglocken. Denn es wurden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (kurz WKStA) sechs Dokumente plus der Antrag für die Bewilligungsgenehmigung von der Akteneinsicht für die Beschuldigten ausgenommen. Für Anwälte ist dieser Vorgang ein eindeutiges Signal: Hier steht entweder eine Hausdurchsuchung kurz bevor oder die Staatsanwaltschaft will eine Telekommunikationsüberwachung durchführen.

Einen Tag später - heute, am Donnerstag - war es dann soweit: Zuerst musste ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel mit seinem Anwalt zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu einem Termin kommen. Es war ein Termin, wo man ihm erklären wollte, wie er auf die Liste der Beschuldigten in der Causa Novomatic/Casinos kam, obwohl er nicht darüber informiert wurde. Aber so harmlos lief der Termin dann doch nicht ab. Die WKStA präsentierte dann eine Anordnung für eine Hausdurchsuchung. Blümel willigte dann in eine freiwillige Nachschau ein und fuhr mit der WKStA zu sich nach Hause.

Auch bei Novomatic hat eine Hausdurchsuchung stattgefunden.

Blümel: "Vorwürfe lassen sich aufklären"

Minister Gernot Blümel zum KURIER: "Ich hatte heute ein gutes Gespräch bei einem vereinbarten Termin mit dem Staatsanwalt in den Räumlichkeiten der WKStA. Dort wurde bestätigt, dass ich als Beschuldigter geführt werde. Ich bin froh, dass das Gespräch nun stattgefunden hat. Jetzt kenne ich die Vorwürfe, und diese lassen sich in wenigen Wochen aufklären. Spenden von Glücksspielunternehmen hätten und haben wir nie angenommen, schon gar nicht, wenn zusätzlich eine Gegenleistung im Raum stünde."

Mehr infos folgen in Kürze