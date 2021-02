Nadelstiche gegen ÖVP-Politiker: Wie sich die Grünen nun emanzipieren

Zunächst richtete Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) kurzerhand per Video auf Twitter aus, dass die ÖBB mehr Geld bräuchten.

Am selben Tag zeigte sich der sonst so gelassene grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der ZiB 2 durchaus schroff und ungehalten darüber, wie der Tiroler ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter mit der aktuellen Situation umgeht.

Auch in Sachen Parteienförderung ließen sich die Grünen am Dienstag von der ÖVP nicht überzeugen. Klubobfrau Sigrid Maurer kritisierte offen, dass die ÖVP nicht bereit sei, der niedrigeren Wahlkampfkostengrenze zuzustimmen.

Gleichzeitig hat der grüne Abgeordnete David Stögmüller am Mittwoch drei parlamentarische Anfragen an das Innen-, Verteidigungs- und Justizministerium in der Causa BVT eingebracht. Nochmals soll auf diesem Weg en détail geklärt werden, wie weit das Netzwerk um den flüchtigen Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek reichte, und wer aller bespitzelt wurde. Pikant: Ebenso abgefragt wird, ob Anzeichen für ein gemeinsames Abendessen zwischen Marsalek und dem ehemaligen ÖVP-Innenminister (und nunmehrigen Nationalratspräsidenten) Wolfgang Sobotka vorliegen.