Heidi Horten: Wer ist die spendable "Gräfin" vom Wörthersee?

Bei den Menschen in ihrer Wahlheimat Kärnten ist Heidi Horten beliebt. Sie ist eine große Gönnerin. Kein Wunder also, dass sich das Land da revanchieren will. Und der 78-jährigen Milliardärin jetzt nicht nur den Landesorden in Gold verleiht – sondern obendrein gleich noch einen Adelstitel.

Als „Gräfin“ ist Heidi Horten in der Einladung zur Ordensverleihung tituliert. Irrtümlich, natürlich. Das bemüht man sich wenig später in der SPÖ-geführten Landesregierung zu erklären.