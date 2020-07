Kärnten: Straßenkampf der Milliardärinnen

Die Pensionistin Erika Hochegger, 73, hat auf eigene Faust schon an die 1500 Unterschriften gesammelt: "Die Regierung hat die Bevölkerung zu vertreten und nicht Einzelpersonen. Die neue Trasse befindet sich in einem steilen Waldstück, Eingriffe in Landschaftsschutz- und Quellgebiet sind damit verbunden."

"Normale Bürger" sollen nicht vertrieben werden: "Auch wir haben ein Recht auf den See. Warum müssen wir ausweichen? Das Spiel mit Macht und Geld muss ein Ende haben. Wir wollen die Straße behalten, wie sie ist", sagt Hochegger.

Als prominenteste Unterstützerin des Anliegens hat Heidi Horten ihre Unterschrift geleistet. Sie hat ihren Besitz in Sekirn, rund fünf Kilometer entfernt. Hochegger: "Frau Horten ist nicht direkt betroffen, aber sie ist auf unserer Seite."

Die Bevölkerung werde keineswegs vom See ver­trieben, führt die Familie Flick ins Treffen. Schon bisher habe es in diesem Straßenabschnitt in Maria Wörth keinen direkten Blick auf den See gegeben.

Bereits beim Privatsitz der Familie Flick in der Nachbargemeinde Schiefling/See wurde vor Jahren eine Landesstraße verlegt. Bürgermeister Valentin Happe erinnert sich: "Das Land wollte aus Sicherheitsgründen die Verlegung eines Teilstücks der Landesstraße, das durch das Grundstück des damaligen Besitzers Leo Kirch (deutscher Medienunternehmer) führte. Kirch lehnte dies aber ab. Die Familie Flick als neuer Eigentümer war dann einverstanden, dass die Trasse um etwa 15 Meter nach Süden und damit von ihrem Grundstück weg wandert."