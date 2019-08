Das Milliarden-Imperium der Heidi Goëss-Horten

UBS-Banker an Bord

Im Mai 2008 wird die Humana Privatstiftung aber wieder gelöscht und das verteilungsfähige Stiftungsvermögen wird mit 135,64 Millionen Euro beziffert. Das Vermögen fließt an Heidi Horten. Fast 103 Millionen Euro davon entfallen auf Wertpapiere. Auch die Privatissimo wird im November 2010 wieder gelöscht. Das Stiftungsvermögen, ein Bankguthaben in Höhe von 40,53 Millionen Euro, geht an Horten. Arthur Decurtins, einer der Top-Vermögensverwalter der Schweizer Großbank UBS, ist nicht nur Stiftungsratspräsident der Helmut Horten Stiftung mit Sitz in Lugano, sondern offenbar auch ein enger Berater der Milliardärswitwe.