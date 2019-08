Nach Partei-Spenden an ÖVP: Horten bekommt Kärntner Landesorden

"Den Grafen" geheiratet

Dass die Milliardärin als "Gräfin" tituliert wird, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass sie im Juli 2015 den inzwischen 68-jährigen Kari Goess geheiratet hat, den viele im Land immer noch als "den Grafen" bezeichnen.

Dieser Fehler sei in der Abteilung Protokoll passiert, hieß es am Mittwoch. Die Auszeichnung soll Goess-Horten am 30. August im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung von Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) überreicht werden.