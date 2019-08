ÖVP-Stammspender: Alter Industrie-Adel und Finanzwirtschaft

Großzügig bedacht wurde die ÖVP 2018 auch vom Vorarlberger Fruchtsaftunternehmen Rauch – und zwar über zwei Beteiligungsfirmen. So haben die RSG Beteiligungs GmbH und die Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH zusammen 185.000 Euro überwiesen. Heuer zahlte die Esola nochmals 40.000 Euro.

Die Vorarlberger Grünen vermuten hinter den Spenden einen Zusammenhang mit den Ausbauplänen des Rauch-Werks in Ludesch: Dazu bräuchte es eine Umwidmung von 16 Hektar Grünland. Die Vorarlberger Volkspartei weist das als „schon ein bisschen weit hergeholt“ zurück. Schließlich seien die Spenden an die Bundespartei geflossen, die Flächenwidmung sei aber Landessache.

Die Familie Rauch gilt außerdem schon seit Jahren als eifrige Unterstützerin der ÖVP. Geschäftsführer Jürgen Rauch soll mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz befreundet sein.

Als traditionelle Unterstützer der ÖVP gelten auch die Eigentümer des Logistik-Konzerns Senger-Weiss, der mit 50.000 Euro aufgelistet ist.

Der Gründer und Vorstand der Asset-Management-Group C-Quadrat, Gerd Alexander Schütz, hatte 2017 40.000 Euro locker gemacht und scheint 2018 mit 45.000 Euro auf.

Wolfgang Berndt, seit heuer Aufsichtsratschef der teilstaatlichen OMV und Mitterbauer-Vertrauter, spendete mit seiner Frau insgesamt immerhin auch 40.000 Euro. Auf 115.000 Euro kommt in Summe der Anwalt Rudolf Gürtler. Die Touristikerin Teresa Pagitz spendete 30.000 Euro.

Die SPÖ kritisierte am Mittwoch, es mache keine gute Optik, wenn Berndt spende und Aufsichtsratsvorsitzender der OMV werde und Pagitz in den Aufsichtsrat des ÖBB-Personenverkehrs gesetzt werde. Auch die Neos wollen sich die Spenderliste in Bezug auf Postenbesetzungen „genau anschauen“.

„Echter Adel“ findet sich übrigens auch auf der Liste. Der Verein „Historische Gebäude Österreich“ machte im Vorjahr 10.000 Euro locker. Vizepräsidentin ist Marie, Prinzessin von und zu Liechtenstein.

Auch die Versicherungswirtschaft spendete, genauer die börsenotierte UNIQA-Versicherung. Deren Tochtergesellchaft PremiQaMed (Privatspitäler) scheint mit 50.000 Euro auf.