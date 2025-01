WKO-Präsident über Koalitionsverhandlungen: "Wir lassen uns überraschen"

Sie kennen Ihr Gegenüber in den Steuer- und Finanzverhandlungen, Ex-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs, aus der ÖVP-FPÖ-Regierung 2017. Wie würden Sie Ihr Verhältnis bezeichnen?

KURIER: ÖVP-Chef Christian Stocker wird eine 180-Grad-Wende vorgeworfen, weil er mit FPÖ-Chef Herbert Kickl am Verhandlungstisch sitzt. Wie sehr müssen Sie sich verbiegen?

Einst gehörte er der Regierung Faymann II als Staatssekretär und Minister an, seit 2018 ist er Präsident der Wirtschaftskammer, deren Wahlen von 10. bis 13. März stattfinden. Harald Mahrer verhandelt derzeit mit FPÖ-Budgetsprecher Hubert Fuchs den Themenbereich Finanz und Steuern.

Dem Arbeiten im Alter gegenüber stehen viele Mittfünfziger, die gekündigt werden und keine Arbeit mehr finden. In welchen Branchen kann und soll überhaupt länger gearbeitet werden?

Da wird von bestimmten Gruppen gerade eine PR-Kampagne gefahren, die Angst erzeugen soll. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben trotz einer schwierigen Wirtschaftssituation jede Menge offene Stellen, können eine Vielzahl gar nicht besetzen. Eine Viertelmillion Menschen mehr geht in den kommenden 15 Jahren in Pension als Junge in den Arbeitsmarkt nachkommen.

FPÖ und ÖVP wollen die Lohnstückkosten senken. Wie?

Wir hätten die Senkung auch in der „Zuckerl“-Variante gerne verhandelt, weil es auch seitens der Arbeitnehmervertreter positive Signale in diese Richtung gab. Wir sind der Meinung, dass wir 2026 konkrete erste Maßnahmen setzen können und dann einen Pfad skizzieren. Wichtig ist, dass es kraftvoll ist und nicht bei Zehntelprozentpunkten endet.

Kraftvoll heißt konkret was?