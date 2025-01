Nehammer unterschreibt seinen politischen Ausstieg - Wer folgt ihm?

Rund zwei Wochen nach seinem Rücktritt als Bundeskanzler und ÖVP-Chef meldet sich Karl Nehammer via Facebook. Für ihn beginne "ein neuer Lebensabschnitt. Durch das Zurücklegen meines Nationalratsmandats beende ich meine aktive politische Arbeit", so Nehammer in seinem Positing. Ein Bild zeigt ihn an einem Tisch sitzend, den politischen Ausstieg unterschreibend.