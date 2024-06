Streit mit Grünen bringt Bohrn-Mena-Stiftung in Bedrängnis

Der Streit ist seitdem mehrmals eskaliert. Die Bohrn Menas haben Schilling auf Widerruf geklagt. Der Fall soll am 21. Juni vor Gericht landen. Und die Grünen? Orteten eine politisch motivierte Kampagne der Bohrn Menas gegen Schilling.

Umso überraschender wirkt eine Termin-Ankündigung der Stiftung am Montag. Demnach verleihen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Veronika Bohrn Mena am 20. September "zum zweiten Mal den Österreichischen Preis für ökologische Textilien". Und das ist nicht das einzige Común-Event in nächster Zeit, für das grüne Spitzenpolitiker angekündigt sind. Aber kommen diese tatsächlich? Und wie wirkt sich der Konflikt mit den Grünen auf die Arbeit der Stiftung aus?