35 Milliarden Schaden pro Jahr: Ein "Öxit" käme Österreich sehr teuer

Österreich käme der Wegfall der EU-Mitgliedschaft extrem teuer, so das Ergebnis einer Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo). Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wäre im Durchschnitt um 35 Mrd. Euro oder 7,8 Prozent niedriger, errechneten Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr und Inga Heiland von der Norwegian University of Science and Technology. Die Bandbreite reicht je nach Szenario und bertechung von 24 bis 47 Milliarden Euro (5,3 Prozent bis 10,4 Prozent des BIP).