Die EU-Wahl in Zahlen: Österreichs bisherige Rekorde

Seit Österreich vor 29 Jahren der EU beigetreten ist, hat es sechs Wahlen zum Europaparlament gegeben. Die siebente Wahl findet am 9. Juni statt. Erstmals wurden 1996 österreichische EU-Abgeordnete gewählt - damals außertourlich, ab 1999 wurde dann alle fünf Jahren gemeinsam mit den anderen EU-Staaten gewählt.

Das Rekordergebnis aller EU-Wahlen - sowohl was die Zahl der Stimmen als auch was den Stimmenanteil betrifft - fuhr die ÖVP bei der letzten Wahl 2019 ein.

Das Interesse sank in der Folge rapide und dümpelte in den folgenden Jahren stets unter 50 Prozent dahin. Ein Ausreißer war nur die Wahl 2019, als infolge der innenpolitischen Turbulenzen nach dem "Ibizagate" der FPÖ fast 60 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten.

Der extreme Anstieg bei der Wahlbeteiligung um mehr als 14 Prozentpunkte führte vor fünf Jahren auch dazu, dass erstmals seit 1996 wieder eine Partei die Millionengrenze bei der Stimmenzahl durchbrach. Die ÖVP legte mit mehr als 1,3 Millionen Stimmen ihr absolutes Rekordergebnis hin. Zuvor war ein siebenstelliges Ergebnis nur bei der ersten Wahl erreicht worden, von ÖVP, SPÖ und FPÖ.

Auch beim Stimmenanteil brachte die letzte EU-Wahl die ÖVP in neue lichte Höhen. Das Zerbrechen der türkis-blauen Koalition und der bevorstehende Misstrauensantrag gegen den damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bescherte dessen Partei einen Rekordzuwachs von 7,6 Prozentpunkte und mit insgesamt 34,55 Prozent den höchsten Stimmenanteil.

FPÖ erlebte den größten Stimmeneinbruch bei einer EU-Wahl

Den bis dahin geltenden Rekord von 33,33 Prozent hatte die SPÖ 2004 in einer ähnlichen innenpolitischen Situation gesetzt, als die FPÖ in der damaligen schwarz-blauen Koalition in schwere Turbulenzen geraten war.