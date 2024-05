Causa Schilling: Warum Quereinsteiger in der Politik ein Risiko darstellen

„Denn natürlich freuen sich nicht alle in der Partei, wenn jemand von außen gleich den ersten Listenplatz bekommt“, sagt Hofer. Entsprechend schwer gestalte sich meist die Eingliederung in den Parteibetrieb.

Kurz-Experten

Als Beispiel nennt Hofer die zahlreichen mehr oder weniger prominenten Gesichter (etwa der bekannte Mathematiker Rudolf Taschner), die unter Sebastian Kurz für die ÖVP in die Nationalrat gelangen und bei der kommenden Wahl wohl wieder Abschied nehmen müssen.

Nicht immer ist es so, dass der Quereinsteiger an seiner eigenen Partei scheitert, Es kommt auch vor, dass der Promi von außen seine Partei in Kalamitäten stürzt. Was offenbar den Grünen gerade mit Lena Schilling passiert.