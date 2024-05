Nur Vorschriften? Wie sich die EU im Alltag der Österreicher bemerkbar macht

Was soll die EU dem Bürger bringen? Robert Schuman, einer ihrer Gründerväter, hatte darauf eine klare Antwort: Frieden und Wohlstand. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, Schuman ist seit mehr als 60 Jahren tot. Viele Österreicher können sich an die Zeit vor der EU-Mitgliedschaft nicht mehr erinnern.

Wohl auch deshalb löst die Frage, was diese für ihren Alltag bedeutet, oftmals Ratlosigkeit aus. In der oberösterreichischen 2.000-Einwohner-Gemeinde Wolfsegg am Hausruck, wo die Autorin dieser Zeilen aufgewachsen ist, kommen die Antworten darauf ebenfalls nicht wie aus der Pistole geschossen - im Gegenteil.