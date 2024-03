Mehr Schlupflöcher statt weniger Müll: Das neue EU-Gesetz für Verpackungen

Ein bürokratischer Kunstgriff wie so viele, die das neue Gesetz enthält, das jetzt in Brüssel von der Mehrheit der 27 Mitgliedsstaaten abgesegnet wurde. Weniger Einweg-Verpackungen, mehr Recycling und mehr Pfandsysteme mit wieder verwendbaren Flaschen und Dosen: Das waren Ziele, die sich die EU-Kommission vor mehr als einem Jahr mit ihrem Entwurf gesetzt hat.

Der Form halber stehen diese Ziel auch im jetzt ausverhandelten Gesetz, doch sie sind durchlöchert von Ausnahmen. So sollen Gemüse und Obst im Supermarkt ohne Plastikverpackung angeboten werden – vor allem nicht aus zwei Sorten Plastik, die dafür sorgen, dass man die ganze Verpackung nur noch verbrennen kann. Doch die Gründe, warum man das Gemüse weiter in Plastik packen darf, sind vielfältig. Zu viel Feuchtigkeit, zu viel Sauerstoff, zu viele Bakterien : Schon ist das Plastikverbot aufgehoben.

Während Marmelade und Honig in den in Hotels üblichen Einweg-Verpackungen verschwinden sollen, dürfen die Zuckersackerl, weil aus Papier, bleiben.

Im Gegensatz zu Bier, das in wieder verwendbaren Flaschen angeboten werden muss, dürfen andere alkoholische Getränke wie Wein, oder Whiskey weiterhin in Einweg-Flaschen verkauft werden.

Milch, oder Fruchtsäfte dürfen weiterhin in Tetra-Pack und in Plastikflaschen angeboten werden.

Lange Übergangsfristen

Verschwinden werden zumindest die umstrittenen Einwegverpackungen von Marmelade oder Honig in Hotels – allerdings auch erst 2030. Und das ist eine der kürzesten Übergangsfristen, die in dem Gesetz stehen. Einweg-Plastikflaschen für Getränke müssen erst ab 2040 mehrheitlich aus recyceltem Material bestehen.

Plastiksackerl sind zwar in Österreich inzwischen weitgehend aus den Supermärkten verschwunden, die EU-Gesetzgeber aber haben auch für deren Verwendung unzählige Ausnahmen gebastelt. Immerhin 40 Stück sollen dem EU-Bürger pro Jahr weiter erlaubt sein. Auch beim Obststand darf man weiter zum Sackerl greifen, wenn man hygienische Gründe ins Spiel bringt.

Und wo das Plastik weniger wird, werden die Kartonverpackungen mehr. Die sind nämlich in dem neuen Gesetz so gut wie ohne Beschränkungen davongekommen. Das gilt etwa für Bier, oder Obst: Das steckt in Zukunft noch häufiger in Kartonverpackungen. Auch für den Transport, etwa per Lkw, darf unbeschränkt Karton eingesetzt werden. "Karton und Papier haben de facto einen Freifahrtschein bekommen", meint dazu der grüne EU-Parlamentarier Thomas Waitz: "Mächtige Interessen haben das verhindert, vor allem die der italienischen Papierindustrie."