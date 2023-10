Mikroplastik: Macht es uns krank?

Plastik würde wohl niemand freiwillig essen, und doch nehmen wir im Durchschnitt wöchentlich einen gehäuften Teelöffel davon zu uns. Und zwar ohne, dass wir es überhaupt bemerken. Mikroplastik findet sich fast überall in der Umwelt, der Kontakt im Alltag ist unumgänglich. Durch den Plastikmüll, der in der Umwelt landet und dort zerfällt, Kosmetika oder das Waschen von synthetischen Stoffen gelangt es über Umwegen schließlich in Böden, Trinkwasser und unsere Lebensmittel. In städtischen Gebieten atmen wir es sogar ein.

„Der bedeutendste Beitrag zur Mikroplastikbelastung stammt vom Abrieb der Autoreifen“, sagt Lukas Kenner, wissenschaftlicher Leiter des Projekts microONE des K1 Kompetenz Zentrum CBmed. Im Rahmen dieser Studie werden die gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen untersucht, insbesondere, was die mikroskopisch kleinen Partikel im Darm anrichten können. Denn darüber weiß man immer noch zu wenig.

„Studien haben gezeigt, dass Mikroplastik Zellschäden, hormonelle Störungen und auch chronische Entzündungen im Darm verursachen bzw. verstärken können, das zeigen auch unsere Studien“, erklärt Kenner.