Der Lunzer See als großes Experiment

Wasser ist Leben, heißt es, und wenn das Gleichgewicht in unseren Gewässern ins Wanken gerät, haben wir ein großes Problem. Um das zu verhindern, beobachten und untersuchen Forschende laufend das Ökosystem von Seen, Fließgewässern und Auengebieten – in Lunz schon seit über hundert Jahren. Seit 1905 gibt es dort eine Forschungsstation, in der mittlerweile der Wassercluster Lunz beheimatet ist.

Von der Universität für Bodenkultur Wien, der Universität Wien und der Donau-Universität Krems geführt, erforscht das interuniversitäre Zentrum unter anderem aquatische Ökosysteme, Gewässerorganismen, Interaktionen mit dem Umland oder die Renaturierung von Gewässern, um etwa Rückschlüsse auf den Rückgang von Artenvielfalt oder den Klimawandel zu ziehen.

„Ziel ist es, mehr über die treibenden Faktoren zu verstehen, die diesen Phänomenen zugrunde liegen, um damit im nächsten Schritt für zukünftige Managementaufgaben sowie Fragen der veränderten Nutzung, Grundlagen zu schaffen“, sagt Thomas Hein von der Universität für Bodenkultur Wien, der den Wassercluster Lunz von 2008 bis 2020 leitete.