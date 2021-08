Grüne Koalitionsschmerzen – oder doch nur Show?

Das ist (noch) kein Grund zur Panik, sagt Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer. Um die Koalition sei es besser bestellt, als man meinen möchte. Ständige Spekulationen, wann Türkis-Grün zerbröselt, kann der OGM-Chef nicht nachvollziehen. Die „Zweckgemeinschaft“ hält – auch, wenn es manchmal kracht.

Überhaupt glaubt Bachmayer, dass die Krachs der vergangenen Wochen mehr Show gewesen seien. Zwei Parteien, die so verschieden sind, müssten manchmal Kante zeigen, um ihre eigene Klientel zu beruhigen. So sei der Streit ums Klima (Die ÖVP will „nicht zurück in die Steinzeit“, Grüne konterten: „Betonschädel“) ein „Schattenboxen vom Feinsten“ gewesen, sagt Bachmayer. Beim Sommerministerrat kurz danach habe Türkis-Grün schon wieder Harmonie demonstriert.

Zuletzt habe es einige kooperative Signale gegeben: Etwa, dass die Grünen bei der Verlängerung des U-Ausschusses nicht mitgestimmt haben. Oder dass die Grünen Stiftungsräte bei der ORF-Wahl den türkisen Wunschkandidaten Roland Weißmann unterstützt haben. Klimaministerin Leonore Gewessler hat zwar mit ihrer Ankündigung, dass alle Bauvorhaben evaluiert werden, für einen Knalleffekt gesorgt, dann aber doch sofort grünes Licht für den Bau der S10 im Mühlviertel gegeben.