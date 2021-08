Europa: Das langsame Wachstum der Grünen

Während in Ost- und Südeuropa grüne Parteien unter der Wahrnehmungsgrenze ihr Dasein fristen, sind sie in West- und Nordeuropa zunehmend auch an Regierungen beteiligt. Derzeit gibt es in sechs EU-Staaten Koalitionen mit Ökoparteien an Bord:

In Belgien stehen die Grünen zwei Ministerien vor. Das Ressort Öffentlicher Dienst, staatliche Unternehmen, Telekommunikation und Post sowie das Mobilitätsministerium fallen in grüne Zuständigkeit. Die belgische Regierung besteht aus insgesamt sieben Parteien.

In Finnland sind drei Ministerien grün geführt: das Ressort für Umwelt und Klimawandel, das Innen- sowie das Außenministerium. Die finnische Regierung umfasst vier Parteien: Sozialdemokraten, Grüne, Volkspartei und Zentrumspartei.

In Irland führen die Ökos drei Großressorts: Klima, Kommunikation, Transport; Jugend, Integration und Gerechtigkeit; Medien, Tourismus, Kultur und Sport. Die Grünen bilden mit der christ-demokratischen Fine Gael und der liberal-konservativen Fianna Fáil eine Koalition.

In Luxemburg sind die Ministerien für Verteidigung, Umwelt, Justiz, Wohnbau, Innere Sicherheit und Energie grün geführt. Die Regierung bildet sich aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen.

In Schweden regiert eine Minderheitsregierung aus Sozialdemokraten und Grünen. Die Grünen verantworten die Bereiche Umwelt, Bildung, Wohnbau, Stadtentwicklung, Finanzmarkt, Demokratie und Entwicklungsarbeit.

In Österreich regieren die Grünen seit Jänner 2020 als Juniorpartner der ÖVP.