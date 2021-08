Die Wunschadresse Elysée der französischen Grünen

Aus Paris Simone Weiler

Sie wollen an eine „grüne Welle“ in Europa glauben: Nachdem die Grünen in Österreich Regierungspartner sind und den Bundespräsidenten stellen und in Deutschland mit viel Ehrgeiz zum Sprung an die Macht ansetzen, hoffen manche in Frankreichs grüner Partei Europe – Écologie – Les Verts (EELV), dass auch bei ihnen die Zeit für mehr Verantwortung gekommen ist: Man will Präsident werden oder zumindest einen Achtungserfolg beim Kampf um den Elysée-Palast erzielen.