Paris will eine „Dorfmetropole“ werden

Das Projekt geht auf eine Idee des Franko-Kolumbianers Carlos Moreno zurück, Dozent an der IAE de Paris/Université Panthéon Sorbonne und Spezialist in Sachen Smart City. „Mein Team und ich haben uns eine Frage gestellt: Wie kann man die Bewohner von Paris glücklich machen?“, sagt er. „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass man dafür essenzielle Dienste in unmittelbarer Nähe haben muss, um sie schnell zu erreichen und so mehr Zeit für seine Familie und Freunde zu haben.“ Schulhöfe sollen dabei zum Zentrum des Lebens im Quartier werden.

Außerhalb der Schulzeiten will man sie für alle Bewohner zugänglich machen – als sogenannte „Schulhof-Oasen“. Dafür sollen sie renoviert und bepflanzt werden, um dort Freizeit-, kulturelle und sportliche Aktivitäten zu organisieren. Seit Jänner testet die Stadt das Konzept auf einem Dutzend Schulhöfe, bis Mai sollen es 50 Schulen werden. An verschiedenen Orten im Quartier will man zudem künftig kulturelle Spektakel anbieten, außerhalb der großen Theater und Konzerthäuser – um sie allen Parisern zugänglich zu machen.