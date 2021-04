Macron schafft die Elitehochschule ENA ab

Praktisch alle französischen Präsidenten machten ihren Abschluss an der ENA: Macron, aber auch Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, François Hollande sind sogenannte Enarchen, ebenso die meisten Premierminister, Minister oder die CEOs staatsnaher Firmen und großer Banken.

Dass Universitäten geschlossen werden, gehört in Frankreich zur guten Tradition. Während der Revolution (1789–1799) wurde die Sorbonne zugesperrt. Erst unter Napoleon wurden 1808 in zwölf Städten Universitäten neu gegründet. Die Aufnahmeprüfung (Concours) in die Grandes Écoles ist in Frankreich obligatorisch. Gute Zeugnisse sind daher ein Muss.