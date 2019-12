Grüne Basisdemokratie: Ist Türkis-Grün am Ende noch gefährdet?

Grüne Frauen, grüne Andersrum, das "zehnte Bundesland", dazu noch klassisch die Bauern, die Wirtschaftstreibenden, Gewerkschafter, Studenten, alte und junge Abgeordnete vom Boden- bis zum Neusiedlersee: Ja, es ist in der Tat eine bunte Versammlung, die da am kommenden Samstag darüber entscheidet, ob die Öko-Partei den Schritt in die Bundesregierung wagen soll; ob der Pakt mit den Türkisen für die Grünen inhaltlich wie moralisch vertretbar ist.

Das Forum, in dem die Grünen das tun, ist einzigartig und nennt sich Bundeskongress. Kurz: BuKo.

Was passiert da – und warum braucht es den überhaupt? Der KURIER klärt auf.