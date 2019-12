Kurz und Kogler bestätigen: Türkis-Grün kurz vor Abschluss

Drei Tage lang war es still, und das tat irgendwie auch Not. Immerhin hatte man am 23. Dezember noch bis zwei Uhr morgens verhandelt.

Doch noch ehe die Verhandlungsteams von ÖVP und Grünen am Freitag ihre Gespräche im Winterpalais des Prinzen Eugen in der Wiener Himmelpfortgasse wieder aufnahmen, war mit Händen zu greifen: Die beiden wollen miteinander regieren.

So war es nicht weiter überraschend, dass beide Parteichefs, Sebastian Kurz wie auch Werner Kogler, auf dieselbe Frage (Können die Koalitionsverhandlungen noch scheitern?) unabhängig voneinander dieselbe Antwort gaben, nämlich: "Ich gehe nicht davon aus."

Dem Vernehmen nach sind nur noch lässliche Details offen: Dazu gehört die Dramaturgie bis zum Bundeskongress der Grünen, auf dem der türkis-grüne Koalitionspakt vorab genehmigt werden muss. Und auch die detaillierte Zusammenstellung beziehungsweise Aufteilung der Ministerien gilt es zu klären. "Hätten wir auch das schon ausgemacht, hätte wir die Einigung schon heute präsentiert", sagt eine grüne Verhandlerin.