Mit neuer Regierung ist jederzeit zu rechnen: Das geplante Prozedere

Gleich nach den Weihnachtsfeiertagen wird es richtig spannend. Sebastian Kurz und Werner Kogler nehmen die Regierungsverhandlungen am 27. Dezember wieder auf. Und ab da kann es jederzeit so weit sein, dass der türkis-grüne Durchbruch vermeldet wird. Zuletzt kursierten mehrere Daten, an denen angeblich der Abschluss der Verhandlungen bekannt gegeben würde: der 27./28. 12., der 30.12. oder spätestens der 4. Jänner. „Letztlich bestimmen das die Grünen“, hieß es zuletzt von türkiser Seite. Die Begründung dafür: Die Grünen müssen das Verhandlungsergebnis von ihrem Bundeskongress mit dreihundert Delegierten beschließen lassen.